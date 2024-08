Risonanza anche di sera e nei weekend per ridurre le liste di attesa. Tre giorni di sperimentazione all’Asl di Vercelli, l’esame si prenota normalmente al Cup.

Risonanza anche di sera e nei weekend per ridurre le liste di attesa

L’Asl Vercelli sperimenta esami anche la sera e di sabato per ridurre i tempi d’attesa per le visite diagnostiche. Accade con risonanza magnetica: si tratta di una azione in via sperimentale della direzione generale dell’Asl e dalla struttura complessa di radiodiagnostica diretta da Alessandro Stecco.

Queste le date della sperimentazione. Sabato 7 settembre si faranno esami e l’orario di effettuazione sarà dalle 8.30 alle 17.30. Venerdì 13 settembre e venerdì 27 settembre invece sarà possibile effettuare le risonanze anche la sera, con orario continuato fino alle 23. La modalità di prenotazione è quella classica, tramite il Cup regionale (Tutte le modalità di prenotazione sono riepilogate QUI).

“Già triplicate le prestazioni negli ultimi mesi”

«Aperture straordinarie simili si ripeteranno nei mesi successivi – spiega il professor Stecco -. Il tutto grazie alla disponibilità del personale medico della Radiologia e alle recenti nuove collaborazioni con tecnici di radiologia esterni per far fronte alle carenze attuali di organico. Queste aperture integrano il grande lavoro in corso e svolto da questa primavera dal personale medico e tecnico della radiologia di Vercelli che ha permesso di triplicare il numero di prestazioni di risonanza magnetica a pazienti esterni».

Il “grazie” del direttore generale Asl

«Ringrazio Stecco e la sua equipe per l’iniziativa e la disponibilità dimostrata – commenta il direttore generale dell’Asl, Eva Colombo -. L’ampliamento degli orari, soprattutto nei reparti dove non si registrano difficoltà di organico, rappresenta una effettiva possibilità per abbattere le liste di attesa. Valuteremo quale sarà la risposta e il gradimento della popolazione verso questo ampliamento del servizio. Contestualmente stiamo lavorando anche sul ritiro digitale dei referti, attività che deve essere semplificata e migliorata per venire incontro alle esigenze dell’utenza».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook