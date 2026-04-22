Risveglio freddo e piovoso, ma si attende a breve la rivincita del sole. Minime al di sotto dei 10 gradi, la perturbazione ha però le ore contate.

Risveglio freddo e piovoso, ma si attende a breve la rivincita del sole

Tra la notte scorsa e la mattinata di oggi, mercoledì 22 aprile, si è toccato il picco negativo di questa ondata di tempo instabile che da domenica ha interrotto la serie di belle giornate di primavera, anche più miti delle medie stagionali. Nella nostra zona il termometro è sceso ovunque sotto i 10 gradi. La situazione dovrebbe però evolversi verso un ritorno del sole entro il pomeriggio.

«Il Piemonte si mantiene ai margini dell’anticiclone presente sull’Europa sud-occidentale e che risulta indebolito in quota da correnti decisamente più fresche provenienti da Nord-Ovest e da una ventilazione più umida da Est nei bassi strati dell’atmosfera – conferma il meteorologo Andrea Vuolo -. Ne consegue una breve fase instabile tra la notte e la prima parte della mattinata di mercoledì specie sul Piemonte occidentale, con rovesci e locali temporali su aree alpine, pedemontane e alte pianure dal Verbano al Cuneese, in graduale attenuazione nel corso della mattinata».

L’evoluzione verso il bel tempo

«Da metà giornata – prevede Andrea Vuolo – tendenza poi a parziali schiarite a partire dalle pianure orientali, con addensamenti nuvolosi a tratti compatti che persisteranno sui settori alpini di Torinese e Cuneese, anche con possibili rovesci di neve dai 1.500 metri di quota… A seguire, da giovedì, l’alta pressione di origine subtropicale tornerà a rinforzarsi favorendo fino almeno al weekend condizioni di cielo poco nuvoloso e un nuovo deciso rialzo delle temperature massime le quali, in pianura, si riporteranno fino a 24-26 gradi».

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