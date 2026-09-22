Roasio in lutto: oggi l’addio al sindaco Gianmario Taraboletti. Era primo cittadino da dodici anni, si è spento per un malore improvviso venerdì pomeriggio 18 settembre mentre era nel suo ufficio in centro paese.

Roasio in lutto per Gianmario Taraboletti

Inutili i tentativi di soccorrerlo. Non c’è stato nulla da fare. Attoniti la moglie Claudia, i figli Mattia e Gioia, il fratello Paolo con Maria Rita, il cognato Salvatore con famiglia, oltre a zi e suocera Chiara. Gianmario Taraboletti aveva appena 47 anni. Stasera, lunedì 21 settembre, alle 18.30 sarà recitato il rosario in chiesa parrocchiale a San Maurizio. Questa mattina alle 9 sarà allestita la camera ardente in municipio. Il funerale si svolgerà poi alle 15 in chiesa parrocchiale.

Grande legame con il suo paese

Taraboletti è stato un sindaco sempre presente sul territorio. Portava avanti il suo mandato con grande entusiasmo. Aveva avviato diversi progetti per riqualificare il centro paese, grande attenzione anche per le scuole e le varie strutture comunali. Ci metteva passione anche nell’affrontare la vita di tutti i giorni, anche con i giornalisti era un amministratore disponibile, sempre pronto a dare informazioni sul suo paese e sui progetti che con orgoglio portava avanti. Sapeva coinvolgere anche le nuove generazioni nella vita amministrativa del paese. Aveva voluto il consiglio comunale dei ragazzi. Nel periodo Covid era stato tra i primi amministratori in zona a tenere sui social un quotidiano bollettino dell’andamento della situazione in paese. Aveva un grande senso di responsabilità nei confronti della sua comunità. Aveva seguito le orme di papà Antonio, spentosi due anni fa, che era stato sindaco a lungo in paese negli anni Ottanta. Lavorava come assicuratore. Taraboletti era diventato sindaco per la prima volta nel 2014 a 35 anni con la lista “Uniamoci per la nostra terra”, poi aveva avuto la riconferma nel 2019 e nel 2024 aveva ottenuto il terzo mandato.

I ricordi

Tanti i ricordi in questi giorni di dolore. Il pensiero va alla moglie e ai figli.

Lo ricorda il collega Daniele Baglione: «Era ben più di un amico. Una persona per bene, un grande Sindaco innamorato della sua Comunità. Ci eravamo appena sentiti per il suo asilo, appena visti a Luva ed eravamo concordi su ogni passo da compiere, insieme, per il nostro bel territorio. Un padre e un marito modello, fiero dei suoi figli. Mi spiace immensamente per lui».

Tutto sembra incredibile, c’è chi l’aveva sentito e visto poche ore prima della tragedia. Nulla faceva pensare a un epilogo del genere. L’Unione Montana dei Comuni della Valsesia partecipa al lutto. «Primo cittadino amato e stimato, amministratore attento e capace, persona solare e disponibile, il sindaco Taraboletti è stato un uomo di valore, che ha rappresentato un punto di riferimento per la sua Comunità e per il territorio, sempre disponibile all’impegno e alla collaborazione per il bene comune». Tanti i messaggi di cordoglio, centinaia dal mondo della politica ma non solo. La comunità di Roasio è rimasta senza parole e ora piange un sindaco che ha avuto davvero a cuore il suo territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook