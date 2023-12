Sabato 23 è stato il giorno più “caldo” di un dicembre con temperature da record. I prossimi giorni saranno più freddi, possibili piovaschi la sera di San Silvestro.

In un dicembre mite come da tempo non si vedeva, il 23 è stato il giorno più “caldo” in assoluto. La regione Piemonte è stata coinvolta in un evento meteorologico eccezionale compreso tra il 21 e il 23 dicembre 2023. Una vasta area di alta pressione sull’Oceano Atlantico e una circolazione depressionaria dalla Scandinavia hanno creato condizioni atmosferiche peculiari.

La combinazione di queste condizioni ha innescato un forte episodio di venti di Foehn da nordovest, estendendosi ampiamente in tutta la regione piemontese. Questo ha causato locali disagi e danni diffusi. L’aria discendente dalla catena alpina ha provocato un notevole rialzo delle temperature nelle vallate e sulle pianure piemontesi.

Il record è a 25.2 gradi

Il 22 dicembre è stato segnato come il giorno più caldo nella storia del dicembre piemontese, con una temperatura media di 10.1 gradi. Tuttavia, sabato 23 dicembre ha superato questo primato, con una media di 11.4 gradi, ben 9 al di sopra della norma per il periodo.

Il picco massimo si è verificato a Cumiana (Torino), dove la temperatura ha raggiunto 25.2 gradi. Anche in località come Bra, Treiso e Villanova Solaro (nel Cuneese), la temperatura massima giornaliera ha superato la soglia “primaverile” dei 25 gradi.

Ora si va verso il freddo

Nei prossimi giorni si accentua il progressivo calo delle temperature già iniziato. Il meteo sarà caratterizzato da variabilità, con alternanza tra nuvole e schiarite. Per il tardo pomeriggio di domenica 31, notte di san Silvestro, potrebbe anche cadere quache goccia di pioggia.