San Valentino in arrivo… fate i vostri auguri su Notizia Oggi! Giovedì 12 febbraio saranno pubblicate le dediche alla persona che amate: usate WhatsApp al numero 370.3518.212.

San Valentino in arrivo… fate i vostri auguri su Notizia Oggi!

Si avvicina la festa di San Valentino: Notizia Oggi vi offre la possibilità di fare una bellissima sorpresa al vostro amore in vista della ricorrenza del 14 febbraio, giornata tradizionalmente dedicata agli innamorati. Basta inviare una foto con un messaggio, e verrà pubblicata sul numero in uscita giovedì 12 febbraio, l’ultima prima della festa degli innamorati.

Dagli amori giovanissimi a quelli consolidati in lunghi anni di unione, tutti sono benvenuti in questa nostra iniziativa!

Come fare

Partecipare è semplice: basta mandare un pensiero, un augurio, una dedica rivolta alla persona amata (massimo 20 parole) e una foto dell’amata o dell’amato, oppure della coppia. Avete tempo fino a lunedì 9 febbraio: mandateci i messaggi e le foto attraverso WhatsApp al numero 370.3518.212 oppure alla casella mail notiziaoggi@notiziaoggi.it.

Qualche indicazione

Vi preghiamo solo di tenere presenti tre indicazioni: mandateci una sola foto, non un puzzle o altre composizioni, perché poi fatalmente sul giornale devono essere tagliate o rimpicciolite. Secondo, scrivete un messaggio breve, perché altrimenti anche questo andrà fatalmente a ridurre lo spazio della foto. Terzo, non mandateci messaggi senza foto, o con foto generiche (tipo cuori o foto prese dal web, perché non saranno pubblicati: l’obiettivo è condividere volti, sorrisi e messaggi “veri”!

Benvenuti sulla nostra chat!

Inviando gli auguri tramite WhatsApp verrete automaticamente inseriti nella nostra lista broadcast: se volete, avrete sul vostro cellulare le notizie più importanti, massimo due al giorno. Ovviamente potete togliervi quando desiderate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook