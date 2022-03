Sant’Andrea di Vercelli “Ospedale amico delle bambine e dei bambini”

L’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli è ufficialmente accreditato dall’UNICEF come “Ospedale amico delle bambine e dei bambini” per tutti i servizi e le attività volte a favorire l’allattamento materno: è il 31° presidio sanitario, su 440 punti nascita attivi sul territorio nazionale, a ricevere questo riconoscimento, nonché l’unico in Italia ad averlo ottenuto durante la pandemia da Covid-19.

La cerimonia di ufficializzazione si è svolta lunedì 21 marzo, nell’aula magna del Sant’Andrea, con gli interventi della Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace, di Elise Chapin del programma dell’UNICEF “Insieme per l’allattamento”, dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi e del presidente della Commissione regionale sanità Alessandro Stecco.

Un accreditamento che premia il Sant’Andrea nei servizi offerti, che puntano a fornire massimo benessere per il nascituro e per la donna che ha partorito, fornendo loro i più alti standard assistenziali, in primis favorendo l’allattamento (ma anche il sostegno alle mamme che non allattano), il contatto prolungato mamma-bebè incentivando il “pelle a pelle” anche dopo il parto cesareo, ma anche ogni tipo di assistenza pre e post parto, con una presa in carico anticipata. Tutti elementi certificati che qualificano il Sant’Andrea come ospedale a cui le mamme possono rivolgersi con fiducia per partorire.