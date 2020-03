Scomparso Filippo Calvisio: si cerca anche in Piemonte. Il 29enne non dà notizie di sè dallo scorso 28 febbraio.

Venerdì era alla stazione di Oulx e stava per prendere il treno diretto a Bardonecchia, ma non ci è mai arrivato. Secondo quanto si apprende il giovane non avrebbe con sè soldi, telefono e bagagli. Se qualcuno lo vedesse, avverta le forze dell’ordine.

