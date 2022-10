Sconcerto per un carro armato in piazza a Novara. Il mezzo portato in occasione del centenario degli alpini. Polemica di Demos. “Scelta inopportuna, visti i tempi”.

Sconcerto per un carro armato in piazza a Novara

E’ polemica sulla presenza di un carro armato in piazza Duomo domenica 2 ottobre nell’ambito del centenario della sezione Alpini di Novara.

“Un carro armato per la pace?”

«L’iniziativa di allestire una sorta di cittadella militare, andata in scena domenica 2 ottobre a piazza Duomo a Novara, ci lascia del tutto esterrefatti – fa sapere Democrazia Solidale (DemoS) Piemonte -. Si tratta di una scelta inopportuna per i tempi che stiamo vivendo, una terza guerra mondiale a pezzi, come ha più volte ricordato Papa Francesco, che meritano tutt’altre risposte».

In questo senso, DemoS si uniche «alle critiche, alle perplessità e ai dubbi espressi da don Renato Sacco, da Silvia Zani e dai francescani secolari, dei quali condividiamo pensieri e sentimenti».

“La guerra non è un gioco”

E anco9ra: «Vorremmo qui ribadire con forza che la guerra non è un gioco e non ci pare né sensato né significativo – anzi, del tutto diseducativo e di pessimo gusto – che bambini e famiglie siano messi nelle condizioni di far festa attorno ad uno strumento di morte».

«Per quanto riguarda l’evento – ovvero il centenario dell’Associazione Nazionale Alpini della sezione di Novara – ci domandiamo se non sarebbe stata più significativa una presentazione degli scopi dell’Associazione stessa, con particolare riferimento ad alcuni temi – così attuali in questi tempi di guerra, di emergenza climatica e dissesto idrogeologico».

