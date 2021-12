Scossa di terremoto in Piemonte. Evento di magnitudo 1.8 con epicentro nel comune di Quincinetto.

Scossa di terremoto in Piemonte

L’altra sera è stata registrata una scossa di terremoto nell’Eporediese, al confine tra Piemonte e Valle D’Aosta. Alle ore 21.03 infatti, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato un sisma di magnitudo 1.8 con epicentro nella zona di Quincinetto, precisamente a Torre Daniele, ad una profondità di 9,2 chilometri. Non risultano danni a cose o persone.

Timore per una frana

Il boato generato dalla scossa è stato nitidamente sentito da diverse persone che hanno lanciato l’allarme sui social. Il timore era che ci potesse essere un distacco del fronte franoso che incombe sull’autostrada. Fortunatamente dopo le verifiche del caso si è constatato che non ci sono stati smottamenti ulteriori.