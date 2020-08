Sede nuova per una storica rivendita di auto. Da 34 anni Borgocar rappresenta un punto di riferimento: tradizione e innovazione i suoi punti di forza.

Sede nuova per una storica rivendita di auto

Borgocar nasce nel 1986. Un piccolo salone espositivo in corso Vercelli a Borgosesia diventa il punto di partenza di una storia che dura da 34 anni. Borgocar si occupa inizialmente di vendita di vetture multimarca nuove e usate, diventando nel 1990 concessionario ufficiale Suzuki per il distretto valsesiano e la provincia di Vercelli.

Nel 2003 un ampliamento degli spazi e un nuovo assetto interno portano la sede principale a Serravalle Sesia, nasce Borgocar Due. A dare nuova vita all’azienda sono un nuovo salone espositivo, un attrezzato magazzino ricambi e un’officina autorizzata Suzuki che offre ai clienti la competenza di meccanici specializzati e in continua formazione. Trasparenza, affidabilità e competenza sono i princìpi che portano Borgocar a diventare un importante punto di riferimento per il territorio valsesiano in campo automobilistico.

Il 2020 segna un’ulteriore svolta

Il concessionario cambia ancora, un nuovo volto che vuole peró mantenere saldi i valori che da sempre porta avanti, una forte identità familiare e la passione per il mondo fuoristrada, elementi che lo legano a doppio filo al marchio che rappresenta con orgoglio da ben 30 anni.

Tutto lo staff di Borgocar vi aspetta dal 24 agosto nella nuova sede in via XXV Aprile a Serravalle per l’inizio di questa nuova avventura insieme!