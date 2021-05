Serravalle lutto per Bruna: aveva 100 anni

Serravalle lutto per una decana del paese: Bruna Maglione si è spenta a cent’anni.

Serravalle ha dovuto dare l’addio a una delle sue decane. Si tratta di Bruna Maglione, vedova Musso, deceduta domenica scorsa all’età di 100 anni. Ha sempre vissuto in paese, tranne gli ultimi anni in cui si era trasferita in Sicilia per vivere vicino alla famiglia. «Da una quindicina di anni abitava a Messina con la figlia e il genero – conferma Mauro Bruscagin, che conosce la famiglia –. Ed ora per l’ultimo saluto è tornata nella sua terra natia». Mamma e nonna doc, si è sempre adoperata molto per la sua famiglia. «Ha sempre vissuto a Serravalle ed è stata una brava moglie e un grande punto di riferimento per i suoi cari – evidenzia il parroco, don Ambrogio Asei Dantoni -. Spiace tanto che se ne sia andata, la ricorderemo nelle nostre preghiere. So che spesso il nipote torna a Serravalle perché proprio qui ha persone che conosce e diversi amici».

La sua famiglia

Il funerale è stato celebrato martedì mattina nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Serravalle, il paese a cui Bruna era molto legata. La comunità si è stretta alla famiglia Musso per la perdita subita. Bruna ha lasciato la figlia Gabriella con Giuseppe, il nipote Nicola con Giuliana ed Elisabetta. Al termine delle cerimonia funebre, la salma è stata trasportata al camposanto di Serravalle. E parecchi sono stati i messaggi di affetto e di vicinanza ai parenti di Maglione scritti da serravallesi sulle piattaforme virtuali, prima tra tutte Facebook. Questo è l’ennesimo dolore che il paese di recente ha dovuto affrontare. Solo l’altro giorno se n’è andata Angela Mazzola, nonna vigile tanto amata da bambini e dalle famiglie, mentre la settimana precedente l’addio ad Aurelio Milani che ad ottobre avrebbe compiuto 103 anni.