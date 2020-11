Serravalle terzo posto sul podio per Sara, piccola amazzone

Serravalle terzo posto per Sara Rorato in sella al suo pony nella specialità del dressage.

Importante podio per la giovane serravallese Sara Rorato nell’equitazione. La bambina di 8 anni ha partecipato pochi giorni fa alle Coppe delle Regioni e ai Trofei giovanili di Dressage ed è arrivata terza nella categoria “patente A – pony”. «Oltre ad essere stata selezionata per il Piemonte – fa sapere il papà Alex – è risultata anche la migliore sia nel punteggio a squadra che in quello individuale». La piccola è stata coinvolta in una serie di prove e ha avuto modo di confrontarsi con concorrenti che arrivavano da diverse parti di Italia.

Traguardi importanti

Con costanza, grande preparazione e coraggio non è però solo riuscita ad arrivare sul podio di un trofeo. Ha anche conquistato altri traguardi particolarmente importanti. «E’ arrivata anche seconda nella terza prova di giornata E80 – conclude il papà della bimba – e seconda nella terza prova del trofeo A pony. Insomma, grandi risultati per Sara, di cui siamo davvero molto felici». Questa non è la prima volta volta che la giovane amazzone porta a casa un riconoscimento importante. Nelle scorse settimane era arrivata sul podio alla finale della “Coppa Italia club”.

