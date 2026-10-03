Settembre da record: in Piemonte è stato il più caldo dal 1958

Settembre 2026 entra nella storia climatica del Piemonte. Secondo i dati diffusi dal Centro meteo Piemonte, è stato il settembre più caldo dal 1958 per quanto riguarda sia le temperature medie sia quelle massime.

La media mensile si è fermata a 18,4 gradi, con uno scarto di 3,6 gradi sopra la norma climatica. Ancora più marcata l’anomalia delle massime: 22,8 gradi di media, quasi quattro gradi oltre i valori abituali.

Il 5 settembre il picco più impressionante

Il momento più anomalo si è registrato il 5 settembre, risultato il giorno di settembre più caldo della serie storica di Arpa Piemonte. La media delle massime sull’intera regione ha raggiunto 28,5 gradi.

In pianura si sono toccati mediamente i 33 gradi, mentre a Villanova Solaro il termometro è salito fino a 37,4 gradi. Tra il 3 e il 7 settembre circa il 58 per cento dei sensori Arpa ha stabilito un nuovo record mensile.

Notti calde e pochissima pioggia

Non sono state eccezionali soltanto le temperature diurne. Tra il 4 e l’8 settembre, oltre metà delle centraline ha registrato minime da primato, segnale di un forte disagio anche durante le ore notturne.

A completare il quadro c’è la scarsità di piogge. Sul Piemonte sono caduti mediamente 31,8 millimetri, con un deficit di circa 70 millimetri rispetto alla norma. Il mese ha così confermato una lunga fase di caldo anomalo durata oltre quattro mesi e favorita dalla persistente presenza dell’anticiclone africano sul Mediterraneo.

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