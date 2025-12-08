Una settimana di cielo sereno e temperature miti. E’ arrivato robusto anticiclone che porta stabilità e un clima da ottobre inoltrato, specie sui rilievi.

Con la festività dell’Immacolata su tutta la zona si apre un periodo che proseguirà per tutta la settimana e che sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature simili a quelle di un ottobre inoltrato.

Come spiegano gli esperti del Centro meteo Piemonte, «da Lunedì un promontorio anticiclonico di matrice subtropice si espanderà sul mediterraneo interessando anche il Piemonte con giornate in prevalenza soleggiate, ma è da segnalare la possibilità di locali nebbie nottetempo su pianure, specie orientali, e possibilità inoltre di qualche addensamento nuvoloso basso in più da metà settimana su pianure orientali e sud-orientali».

«Clima particolarmente mite in quota con zero termico fino a 3300-3700 metri tra lunedì e mercoledì. In pianura avremo temperature massime intorno ai 10 gradi con possibili picchi superiori su colline e settori pedemontani (12-14 gradi), gelate notturne per effetto dell’inversione termica in pianura con punte fino a -1/-2 gradi, più mite a quote collinari».

Più caldo in montagna che in pianura

Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com sottoline come questa situazione «porterà alla formazione di diffuse inversioni termiche (farà più caldo in montagna che in pianura) che, inibendo il rimescolamento dell’atmosfera, determineranno il ristagno di umidità nei bassi strati, responsabile di nebbie e nubi basse. Da queste potrebbero scaturire locali pioviggini o deboli piovaschi».

Le inversioni termiche non solo favoriranno il ristagno di umidità nei bassi strati, ma anche di inquinanti e smog.

