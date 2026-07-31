Sfoglia Notizia Oggi sul tuo smartphone: la super offerta di agosto

Due mesi di Notizia Oggi a soli 5 euro. E’ la grande offerta che il nostro giornale ha attivato per questo mese di agosto. Fino a domenica 30 è infatti possibile acquistare due mensilità di accesso allo “sfogliatore” online, che permette in pratica di leggere tutto il giornale sul proprio pc, sul tablet o sullo smartphone come se si avesse in mano il solito giornale di carta.

Per approfittare di questa offerta basta raggiungere il nostro sito notiziaoggi.it e cliccare sulla voce “edizioni digitali” in alto a destra, sotto la testata. Vi appariranno le varie opzioni di acquisto, e tra questa c’è anche la super offerta di agosto.

Funziona su qualsiasi dispositivo digitale

Come accennato, il sistema si può attivare su personal computer, tablet e smartphone (in questo caso conviene scaricare la App per una migliore funzionalità).

Vi invitiamo quindi ad approfittare di questa opportunità a un costo davvero eccezionale: i due mesi di giornale sfogliabile scattano dal momento in cui effettuate il pagamento. Buon agosto con Notizia Oggi!

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