Si spegne a soli 55 anni, la salma tornerà in Sardegna. Biellese in lutto per la scomparsa di Massimo Ecca, trovato senza vita sul divano in casa sua.

Si spegna a soli 55 anni: addio Massimo

Massimo Ecca è mancato all’età di 55 anni. Lascia nel dolore la mamma Maria Desolina, il papà Bruno, il fratello Andrea. Zii e cugini e parenti tutti, con gli amici.

Ieri, venerdì 13 gennaio, c’è stato il suo ultimo viaggio, alla volta “della sua amata Sardegna” fanno sapere i familiari, con partenza dalla sua abitazione di Biella e proseguimento all’aeroporto di Torino Caselle. Riposerà nel cimitero di Perdaxius.