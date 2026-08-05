Siccità senza tregua, Gattinara chiede lo stato di calamità naturale

Il Comune di Gattinara ha formalmente richiesto alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale a causa della grave siccità che sta interessando il territorio. La decisione è stata assunta all’unanimità dalla giunta guidata dal sindaco Maria Vittoria Casazza e la richiesta ufficiale è stata trasmessa venerdì agli uffici regionali per avviare l’iter previsto.

L’iniziativa nasce dall’aggravarsi di una situazione che, da settimane, vede il territorio alle prese con l’assenza di precipitazioni e temperature superiori alle medie stagionali. Un quadro che sta provocando un progressivo impoverimento delle risorse idriche e conseguenze sempre più evidenti per l’economia locale.

Le difficoltà del comparto agricolo

L’amministrazione comunale sottolinea come gli effetti della siccità stiano mettendo in seria difficoltà il settore agricolo, con ripercussioni sulle produzioni e sull’approvvigionamento d’acqua. Particolarmente colpite risultano le aziende legate alla risicoltura e alla viticoltura, due comparti che rappresentano un elemento fondamentale dell’economia e dell’identità del territorio.

Per questo motivo il Comune chiede alla Regione di procedere rapidamente con l’accertamento dei danni e di farsi promotrice nei confronti del Governo e dei ministeri competenti affinché vengano adottate misure straordinarie di sostegno economico e interventi concreti per affrontare l’emergenza idrica.

L’appello alle istituzioni

Il sindaco Maria Vittoria Casazza, il vice sindaco Daniele Baglione e l’assessore all’agricoltura Luca Caligaris evidenziano come la siccità non possa più essere considerata un fenomeno ordinario. Le conseguenze, spiegano gli amministratori, sono ormai evidenti e richiedono una risposta tempestiva da parte delle istituzioni.

L’amministrazione conferma che continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un confronto costante con gli enti competenti e con le associazioni di categoria. L’obiettivo è ottenere in tempi rapidi il riconoscimento dello stato di calamità naturale e garantire il necessario sostegno alle imprese agricole che stanno affrontando una delle stagioni più difficili degli ultimi anni.

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