Sottosegretario Bergamini a Postua per il Recovery Plan

Sottosegretario Bergamini a Postua: il tema dell’incontro sarà “Recovery Plan, occasione unica per l’Italia e per le donne italiane?”.

Il Recovery Plan e il ruolo delle donne al centro di un incontro a Postua. Si terrà sabato 12 giugno alle 18 in sala consigliare alla presenza del Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, onorevole Deborah Bergamini. Il titolo dell’intervento è “Recovery Plan, occasione unica per l’Italia e per le donne italiane?”.

Gli interventi

Si tratta di un appuntamento organizzato da Maria Cristina Patrosso, sindaco di Postua, in quanto coordinatrice di “Azzurro donna Piemonte” per la provincia di Vercelli. Saranno presenti il presidente della Regione Alberto Cirio (in via telematica), l’onorevole Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro donna, l’onorevole Paolo Zangrillo, Maria Rosa Porta, e Carlo Riva Vercellotti. La riunione sarà invece in via telematica.

Gli inviti

L’invito per la partecipazione telematica è stato inviato a tutti i sindaci della Provincia, a tutte le coordinatrici provinciali di “Azzurro Donna Piemonte” e coordinatori provinciali delle varie province piemontesi, a esponenti politici donna di altre correnti politiche, a tutti i deputati e senatori di Forza Italia eletti in Piemonte e a donne che occupano posti di rilievo come associazioni, fondazioni, biblioteche.

L’evento verrà trasmesso live sulla pagina Facebook di “Azzurro Donna Piemonte” e la registrazione dell’evento sarà poi caricata su Youtube.