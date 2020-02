Stiraggio professionale: tutti i vantaggi

A Borgosesia la stireria Rio offre un servizio professionale su tutti i tipi di capi, con la possibilità di effettuare anche stiraggio al chilogrammo di capi misti.

Lo stiraggio professionale

Stirare: un’attività che richiede tempo, fatica e attenzione. Ecco allora che chi ha poco tempo, non ama stirare o semplicemente vuole ottenere un risultato impeccabile, senza timore di rovinare il suo abito preferito, può contare su un alleato prezioso: la stireria Rio, a Borgosesia. L’attività, che ha sede in via Vittorio Veneto 74, garantisce in breve tempo abiti pronti da indossare. È possibile portare singoli indumenti, come camicie o pantaloni, o interi carichi della lavatrice, inclusa biancheria della casa, che vengono stirati al chilogrammo.

I vantaggi

Perché affidarsi a un sistema di stiraggio professionale? I motivi possono essere molteplici. Innanzitutto, significa risparmiare tempo: il bucato, infatti, è una delle attività casalinghe che richiede probabilmente un maggiore investimento di ore. Delegare lo stiraggio significa ridurre notevolmente i tempi. Inoltre, grazie ai macchinari professionali e all’esperienza dello staff, affidandosi a Rio c’è la certezza di un risultato ottimale anche sui capi più difficili, come quelli per le cerimonie. Infine, il personale di Rio è in grado di prendersi cura anche dei capi più delicati, scegliendo il sistema di stiraggio più adatto.

Le promozioni

Alla stireria Rio è in corso una promozione vantaggiosa: ogni dieci camicie stirate, una è in omaggio. Con il nuovo anno, sono inoltre in programma agevolazioni per chi sceglie di affidare all’esercizio lo stiraggio a peso. Per rimanere aggiornati sulle iniziative e gli sconti, è possibile seguire l’attività sulla pagina Facebook “Stireria Rio”.

L’idea

Quella di lanciare un servizio professionale per lo stiraggio è un’iniziativa di Daniella Da Silva Souza: «La mia idea è nata in ambito casalingo – racconta la titolare – per me stirare è una passione, che richiede tempo e pazienza. Ho pensato dunque di offrire un servizio innovativo, di tipo professionale, in questo settore. È importante potere lasciare con fiducia i propri capi a uno staff in grado di occuparsene al meglio». I consigli dell’esperta? «Non staccare le etichette: sono molto importanti per conoscere la composizione di un capo e sapere quindi come trattarlo nel modo giusto».