Storie di violenza di genere: a Gattinara un magistrato impegnato in prima linea

Storie di violenza di genere: a Gattinara arriva un magistrato

Anche quest’anno il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci invita a un tempo di riflessione di fronte ai femminicidi che segnano le pagine di cronaca ma anche ai tanti casi di violenza psicologica, economica, fisica e assistita che, nel segreto delle nostre abitazioni, rendono impossibile la vita nella sua quotidianità.

Per l’Ambito Territoriale Sociale “Orizzonti Nord Est” è attivo il Centro Antiviolenza “Ricomincio da qui” che, gestito dal Consorzio C.I.S.A.S. di Santhià in partnership con il Consorzio C.A.S.A. di Gattinara e l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, accoglie ogni giorno storie di donne, di qualsiasi età, disposte a riflettere sulle relazioni che vivono, spesso imbriglianti e degenerate, con operatrici preparate ad accompagnare a una trasformazione che rende libere. Il Centro Antiviolenza riconosce il prezioso lavoro che, dalla sua apertura nel 2019, si realizza sul territorio con le Forze dell’Ordine, i Comuni, l’ASL, il Terzo settore oltre alla prevenzione realizzata nelle scuole di ogni ordine e grado e presso i Centri per le Famiglie. I dati di accesso del 2024, con circa un centinaio di donne accolte, avvalorano la presenza del servizio sul territorio e confermano la volontà di superare modelli relazionali non più giustificabili.

L’incontro in programma

Sul territorio, in queste settimane, saranno realizzate numerose iniziative di sensibilizzazione, incontri, momenti di riflessione, testimonianza concreta dell’attenzione che la comunità riserva a questa vera e propria piaga sociale che, peraltro, non degrada solo le donne ma anche la vita degli offender e dei familiari, a partire dai bambini e dai ragazzi.

Importante appuntamento martedì 2 dicembre alle 18 a Gattinara presso Villa Paolotti, ospite la dott.ssa Francesca Gentilini, sostituto procuratore presso il Tribunale di Monza, impegnata nella tutela delle “fasce deboli”. Già sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano, racconterà la sua esperienza professionale in un dialogo moderato dal Direttore di Notizia Oggi Prof. Paolo Usellini, per offrire considerazioni sulla realtà, direttamente osservata, della violenza domestica, della dipendenza sentimentale, dei legami affettivi tossici che partono quasi sempre da pregiudizi sociali difficili da scardinare se non con un importante lavoro educativo che deve partire da tutti e da ciascuno.

Al termine ai partecipanti verrà offerto un gustoso aperitivo presso l’enoteca regionale dell’Alto Piemonte.

