Sulle montagne senza una gamba: Pray ha festeggiato Loris Miloni

La scritta “Grande Loris” e una festa a sorpresa, così gli amici di Miloni hanno voluto dimostrargli il loro affetto; i festeggiamenti nel bar Chicco a Pray. Miloni, che nei giorni scorsi ha compiuto 66 anni, è infatti un esempio significativo di forza e determinazione.

Miloni arrampica e effettua salite in montagna con una protesi alla gamba. All’età di 18 anni ebbe un incidente in moto, con conseguente amputazione dell’arto. «La disabilità è nella testa, la crei tu – ha detto Miloni –. Si possono fare le stesse cose che fanno gli altri. Ci vanno impegno e fatica, ma si arriva, si può comunque supplire. Ho iniziato questa avventura circa sei anni fa, ho conosciuto Moreno Pesce, anche lui amputato».

Il Team3Gambe

Insieme a Pesce e Cesare Galli, Miloni ha fondato il Team3gambe, con sponsor che coprono le spese delle varie imprese. Tra l’altro, gli atleti utilizzano fondi e si autotassano per donare le protesi da sport a ragazzi e ragazze che non hanno la possibilità di comprarle (una protesi ha infatti costi elevati). «In questo modo possiamo dare a tutti la possibilità di effettuare uno sport, di alzarsi dal divano – continua Miloni –, di vivere una vita normale e di provare grandi soddisfazioni».

La sua forza di volontà è dimostrata anche dalle salite che ha effettuato in questi anni. Lo scorso 25 febbraio Miloni è stato a Kitzbuhel, in Austria, con l’amico Pesce. Una gara notturna, la “Vertical up”, sulla pista Streif di discesa libera. «Io e Moreno siamo stati i primi due a salire con l’ausilio di una protesi alla gamba in questa competizione – spiega Miloni –. Abbiamo anche partecipato al Tor de Geants e un’altra impresa ancora è stata la cima Emilius, in Valle d’Aosta, con le sue 20 ore di cammino».

Ma Miloni continua a tenersi in allenamento passeggiando in compagnia del suo cane e con i giri in mountain bike. «Le prossime uscite? Andrò una settimana in Sicilia sull’Etna, poi sul Monte Rosa, effettuando diverse tappe, puntando alla Margherita. Il mio sogno? Quello che mi porti con lui in Nepal. Ma occorre prima che io mi alleni di più», conclude.

