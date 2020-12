SuperEnalotto Piemonte due 5 da 18mila euro. Il primo è stato realizzato al Tabacchi Liu in via Livorno 3 a Torino mentre la seconda schedina vincente è stata giocata a Novara presso il Tabacchi in viale Giulio Cesare 42C.

Montepremi sale a 76,2 milioni. L’ultimo 6 (13,5 milioni) in Piemonte nel 2011

Come riporta Prima Biella, La rincorsa al “6”, invece, ripartirà domani con l’ultimo concorso della settimana dove sarà in palio un Jackpot da 76,2 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Piemonte, riferisce Agipronews, il “6” manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.

