Primo traguardo per il contest dedicato alle nostre montagne: mettete un like!

È arrivato alla fine della prima tappa il contest Instagram dedicato alle montagne e ai paesaggi delle Aree protette della Valsesia, promosso dall’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia insieme a Notizia Oggi. Le fotografie e i video inviati dai partecipanti (una quarantina) sono stati pubblicati sul profilo Instagram di Notizia Oggi, dove i lettori possono votare mettendo “mi piace” ai contenuti preferiti. Stessa cosa si può fare sul profilo dei Parchi Valsesia e sui profili dei singoli partecipanti.

In palio ci sono escursioni guidate e la possibilità di vedere i propri scatti inseriti nel calendario 2027 del giornale.

Una sfida che unisce natura e social

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso immagini, emozioni e piccoli momenti vissuti all’aria aperta. Il contest coinvolge le aree dell’alta Valsesia, del Monte Fenera e dell’Alta Val Strona, territori conosciuti per i loro panorami e i percorsi immersi nella natura.

Chi partecipa può inviare fotografie, brevi video o una serie di immagini scattate durante un’escursione. Una volta pubblicati sul profilo Instagram di Notizia Oggi, i contenuti entrano ufficialmente in gara: a fare la differenza sarà il numero di like raccolti nel periodo previsto dal regolamento.

Come partecipare al contest

Prendere parte all’iniziativa è semplice e aperto a tutti, senza limiti di età o particolari requisiti tecnici. L’importante è raccontare il territorio con creatività e autenticità, valorizzando paesaggi, scorci e atmosfere delle montagne valsesiane.

Per partecipare bisogna:

recarsi nelle Aree protette della Valsesia

scattare foto oppure registrare un breve video

inviare il materiale via WhatsApp al 370.3518.212 oppure via mail a notiziaoggi@notiziaoggi.it

indicare luogo, data dello scatto, nome e cognome

aggiungere eventualmente il proprio nome utente Instagram e un breve testo descrittivo

Like decisivi e premi finali

Il contest è suddiviso in tre differenti fasi, con scadenze fissate al 10 giugno, 10 luglio e 10 agosto. Dopo ogni tappa, i contenuti già valutati usciranno dalla competizione, lasciando spazio ai nuovi partecipanti. I like saranno quindi conteggiati separatamente per ogni fase.

L’autore del post più apprezzato vincerà un’escursione guidata per due persone tra quelle organizzate nei prossimi mesi dall’Ente di gestione delle Aree protette della Valsesia. Inoltre, una giuria di professionisti selezionerà gli scatti più significativi che entreranno a far parte del calendario 2027 distribuito a fine anno da Notizia Oggi ai propri lettori.

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