Temperature in picchiata: -6 l’altra notte nel Cuneese, alla Margherita -22. Adesso qualche giorno di sole, ma l’aria resta fredda.

Si è passati nel giro di un paio di settimane dall’ottobre più caldo di sempre a un novembre decisamente tendente verso l’inverno, con neve (anche se non abbondante) e temperature decisamente rigide.

L’altra notte in Piemonte il record è andato a Camerana, nel Cuneese, dove sono stati registrati 6,2 gradi sotto lo zero. Gelido anche l’Astigiano, mentre nelle nostre zone il termometro era di qualche grado più alto, quasi ovunque sopra lo zero, anche se di poco.

Ovviamente non così in alta montagna: basti pensare che l’altra notte alla Capanna Margherita si sono toccati i -23 gradi.

In arrivo giorni di sole

Per i giorni tra martedì 23 e giovedì 25 novembre, le previsioni meteo indicano una decisa prevalenza di cielo sereno, o poco nuvoloso. In zona le minime resteranno poco oltre lo zero, le massime intorno ai 10-11 gradi.