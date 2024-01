Temperature oltre i 15 gradi, l’inverno sembra già finito. Il picco tra oggi e sabato. Niente e pioggia o neve per parecchi giorni.

Sole e temperature miti: in tutto il Piemonte sembra che si stia già passando alla primavera. Oggi in particolare dovrebbe iniziare un breve periodo con temperature particolarmente alte. Il Centro meteo Piemonte parla di temperature «in generale aumento, con massime diffusamente oltre i 12-17 gradi in pianura ma con punte intorno ai 20 gradi specie nel Cuneese e a ridosso degli sbocchi vallivi occidentali e settentrionali, nelle valli interne non sono da escludere picchi localmente fino a 22-24 gradi. In aumento anche le minime notturne, con gelate meno estese ed intense in pianura e molto mite a quote collinari con valori intorno ai 5-9 gradi».

Insomma, un quadro che potrebbe essere perfetto per la prima quindicina di marzo. Nella giornata di ieri, mercoledì 24 gennaio, il record in Piemonte è stato toccato a Mompantero, centro della Valle di Susa: 23.4 gradi.

Niente pioggia e niente neve

Questa situazione di mitezza anomala proseguirà fino a sabato, poi le temperature torneranno a diminuire.

Purtroppo non si vedono all’orizzone perturbazioni in grado di portare pioggia o neve: una situazione che rischia di portare un nuovo periodo di siccità in molte zone del Piemonte.