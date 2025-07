Temperature a picco e grandinate: ieri il maltempo ha fatto danni. Chicchi di ghiaccio su Novarese e Vco. Ora la situazione dovrebbe lentamente evolvere verso il sereno.

Se il mese di giugno aveva fatto registrare in Piemonte il secondo posto assoluto nella classifica delle temperature più alte, il mese di luglio certamente non seguirà questo trend. Per esempio ieri, giovedì 24 luglio, le temperature si sono abbassate ben sotto i 20 gradi a partire dal pomeriggio e tardo pomeriggio, quando una serie di celle temperale sche si sono formate e diffuse in varie aree della Regione.

E anche la giornata di oggi, venerdì 25 luglio, si parte con maltempo e la colonnina del termometro sotto i 20. Salvo poi risalire nel corso della giornata, ma non oltre i 26-28 gradi. Ieri tra pomeriggio e sera ha piovuto su gran parte del Piemonte, con episodi temporaleschi anche intensi. E anche con qualche grandinata, come dimostra questo video che arriva dal Verbano e che è stato postato dal Centro meteo Piemonte.

Altre grandinate sono state segnale nel Borgomanerese (come a Suno). Per fortuna i chicchi non erano di grandi dimensioni: si sono comunque registrati danni a orti e qualche allegamento.

Da oggi progressivo miglioramento

Dopo un inizio di mattinata ancora sotto il segno del maltempo, la perturbazione andrà esaurendosi nel corso della giornata per dare quindi inizio a un fine settimana più soleggiato e più stabile. Le temperature si manterranno comunque piacevoli e non afose, generalmente sotto i 30 gradi.

