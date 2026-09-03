Tragedia sui binari, ragazza di 18 anni muore investita da un treno

Una ragazza di 18 anni è morta nella giornata di ieri, mercoledì 2 settembre, dopo essere stata investita da un treno nei pressi della stazione di Tradate-Abbiate Guazzone, in provincia di Varese. L’allarme è scattato poco dopo le 12.30 lungo la linea ferroviaria Milano-Saronno-Laveno Mombello.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Croce rossa di Varese e un’automedica. Per la giovane, però, non è stato possibile fare nulla: il personale sanitario ha constatato il decesso. Sono intervenuti anche carabinieri, polizia ferroviaria e vigili del fuoco.

Accertamenti sulla dinamica

La ragazza è stata investita dal Regio Express 44, partito da Cocquio Trevisago e diretto a Milano Cadorna. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire le circostanze della tragedia e chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

L’intervento dei soccorritori e i successivi rilievi hanno reso necessario interrompere il traffico ferroviario nel tratto interessato. La circolazione tra Milano e Tradate è stata sospesa per permettere all’autorità giudiziaria di svolgere tutti gli accertamenti sul luogo dell’investimento.

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Autobus sostitutivi

Trenord ha mantenuto attivo il collegamento ferroviario tra Cocquio e Tradate. I convogli in servizio effettuano tutte le fermate comprese tra le stazioni di Malnate e Tradate, mentre per il resto della tratta sono state predisposte soluzioni alternative per i viaggiatori.

Foto d’archivio

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