Un fine settimana con sole e temperature fino a 30 gradi. Possibili però rannuvolamenti pomeridiani sulle montagne e temporali nel basso Piemonte.

Come rileva il meteorologo Andrea Vuolo, «da ieri, giovedì 29 maggio, l’anticiclone delle Azzorre si è rinforzato su tutta l’Europa occidentale e sulle Alpi favorendo così un periodo stabile e ben soleggiato con temperature tipicamente estive sul Piemonte. Si viaggia verso un ulteriore aumento tra oggi pomeriggio e domani, sabato 31 maggio, fino a 28-32 gradi su pianure e colline del Piemonte, anche per locali condizioni di foehn, insieme ad uno zero termico prossimo alla soglia dei 4mila metri di quota sulle Alpi».

Dal pomeriggio di sabato, tuttavia, «un primo indebolimento dell’alta pressione determinerà un graduale afflusso di aria più fresca e umida in quota di origine atlantica, con un conseguente aumento di nuvolosità cumuliforme sulle Alpi e l’innesco di rovesci e temporali di calore sui rilievi di Cuneese, Torinese e Canavese, in locale sconfinamento verso sera ai settori pedemontani adiacenti. A seguire, nel pomeriggio-sera di domenica, qualche temporale potrà spingersi anche sulle alte pianure a Nord del Po».

Anche per quanto riguarda la Valsesia e dintorni sono previsti temperature massime fino a 30 gradi e cielo sereno o poco nuvoloso sia sabato che domenica (domenica qualche nuvola in più).

Poi torna una maggiore instabilità

Tra lunedì 2 e mercoledì 4 giugno «si aprirà probabilmente una nuova fase piuttosto instabile con frequenti temporali sui settori alpini, pedemontani e pianure del medio-alto Piemonte, localmente anche intensi, e con un generale calo delle temperature».

