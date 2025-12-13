Un fine settimana di sole e temperature superiori alla media. L’anticiclone continua a mentenere il cielo sereno, possibile peggioramento da martedì.

Un fine settimana di sole e temperature superiori alla media

Si prospetta un fine settimana con cielo sereno e con temperature di qualche grado superiori alla media del periodo. Come riportano gli esperti del Centro meteo Piemonte, «un vasto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale si estende su buona parte dell’Europa meridionale determinando così anche sul Piemonte giornate soleggiate con temperature sopra la media, soprattutto in quota e su zone collinari, qualche nube sparsa attesa specie su pianure orientali».

«Fino al fine settimana la situazione resterà immutata con l’alta pressione protagonista sull’Italia a determinare condizioni stabili e soleggiate anche sulla nostra regione, con temperature che si manterranno oltre la media stagionale: massime attese tra i 9-12 gradi e possibilità di qualche punta superiore in collina sabato, lievi gelate notturne sulle pianure per effetto delle inversioni termiche».

Peggioramento possibile martedì

Questa situazione resterà immutata fino a lunedì, mentre per la giornata di martedì è previsto l’arrivo di una perturbazione che potrebbe portare pioggia e neve in quota. In calo anche le temperature massime e minime. Una conferma di questa evoluzioni si potrà però avero solo nelle prossime ore.

