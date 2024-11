Un Natale all’insegna dello stile e dell’organizzazione

Torna l’appuntamento più atteso dell’anno: la vendita aziendale Family & Friends Toscanini! Sabato 30 novembre, dalle 9.30 alle 18.30, le porte dell’azienda di Borgosesia (frazione Isolella) si apriranno per offrirvi un’occasione imperdibile.

Scoprirete tantissime proposte e idee regalo per Natale originali e di classe: dai prodotti di fine serie alle collezioni passate, fino agli articoli utilizzati per allestimenti di eventi e fiere. Dopo il grande successo degli appuntamenti dedicati alle regole d’oro per il guardaroba perfetto, questa sarà l’occasione per conoscere da vicino i portabiti e gli accessori Toscanini e dilettarvi a riorganizzare trasformando gli armadi come i migliori personal organizer.

Un team dedicato Toscanini sarà a disposizione per consigliarvi in base alle vostre esigenze, proponendovi le migliori soluzioni per funzionalità ed estetica.

Da oltre un secolo, i prodotti Toscanini sono presenti negli showroom delle più prestigiose maison di moda, in hotel di lusso e in residenze private di alto livello. Grazie alla giornata Family & Friends potrete approfittare di promozioni eccezionali e portarvi a casa una selezione di pezzi unici dell’azienda. Se desiderate conoscere da vicino l’arte di appendere firmata Toscanini, che da oltre cento anni celebra l’eccellenza valsesiana nel mondo, non potete perdervi questo appuntamento!

