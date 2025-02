Unione montana Valsesia, sportello anti-burocrazia per le associazioni. Un aiuto al terzo settore, spesso alle prese con adempimenti molto complessi.

E’ operativo dall’inizio del mese all’Unione montana Valsesia lo sportello Unpli per le associazioni del terzo settore. Un servizio nato dopo l’accordo siglato dal presidente dell’Unione, Francesco Pietrasanta e da Antonello Pirola, presidente Unpli della Provincia di Vercelli.

Lo sportello offrirà gratuitamente supporto ed informazioni utili per la redazione degli statuti, per l’iscrizione e la gestione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), l’organizzazione di eventi, la gestione dei regolamenti associativi e altre attività necessarie per il funzionamento delle associazioni.

Basta prenotarsi

L’operatività dello sportello sarà molto semplice: le associazioni regolarmente appartenenti al terzo settore (che si occupa di attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale) potranno fissare un appuntamento scrivendo una mail all’indirizzo unplivercelli@unplipiemonte.it o collegandosi ad una piattaforma internet creata appositamente per gestire gli appuntamenti. Ulteriori informazioni si possono avere chiamando l’Unione montana al numero 0163.51555.

Un accordo tra Unione montana e Unpli

Soddisfazione per l’accordo viene espressa anche dal presidente Pietrasanta: «Con questa operazione diamo una risposta concreta alle esigenze delle associazioni, molte delle quali ci hanno contattato nei mesi scorsi perché sono in difficoltà nell’affrontare la complessa burocrazia contenuta nella nuova legge sul terzo settore consapevoli dell’importanza di questi soggetti, che operano nel sociale, nello sport, nella cultura e rappresentano delle colonne portanti delle nostre comunità locali, ci siamo subito messi al lavoro per offrire loro una soluzione. Grazie all’Unpli, e ai collegamenti di Alberto Daffara e Antonella Pirola, si è attivato questo servizio, che potrà dare risposte concrete alle associazioni che oggi rischiano seriamente di non poter più lavorare a causa delle difficoltà burocratiche».

Antonello Pirola, a sua volta commenta: «Questo accordo rappresenta un significativo progresso per le nostre associazioni: grazie a questa collaborazione potremo fornire loro un aiuto concreto e tempestivo, facilitandole nella gestione fiscale e permettendo loro di concentrarsi sulle attività civiche e sociali che svolgono con tanto impegno».

