Vaccinazione libera per gli over 60: oggi si parte anche a Borgosesia. Fino a domenica si può presentare dalle 10 alle 12 senza prenotazioni al centro Pro loco.

Vaccinazione libera per gli over 60: oggi si parte anche a Borgosesia

Parte oggi, lunedì 28 giugno, la campagna vaccinale “libera” per le persone sopra i 60 anni. In pratica, per agevolare i cittadini, viene data la possibilità di farsi fare l’iniezione nei centri indicati con accesso diretto e senza obbligo di preadesione: in Valsesia ci si può presentare al teatro Pro loco di Borgosesia dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12.

Si può anche scegliere

Spiega una nota della Regione Piemonte: