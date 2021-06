Vaccini in farmacia: boom di prenotazioni, perplesso l’Ordine dei medici. Servizio rivolto ai cittadini dai 18 ai 79 anni, in buona salute e che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Le inoculazioni partiranno il 18 giugno.

Sono andati esauriti letteralmente in pochi minuti i posti disponibili per le vaccinazioni nelle farmacie del Piemonte: ma l’Ordine dei medici ha due perplessità.

Le due perplessità dell’Ordine dei medici

Un servizio di vaccinazione in farmacia è rivolto ai cittadini piemontesi dai 18 ai 79 anni, in buona salute e che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Le inoculazioni partiranno il 18 giugno prossimo, ma, come riportano i colleghi di Prima Torino non senza qualche perplessità da parte dell’Ordine dei Medici. Due per la precisione, come riferisce Guido Giustetto, presidente Ordine medici Torino: