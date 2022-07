Valdilana premia la polizia locale per la gestione Covid

Riconoscimento alla polizia locale da parte del Comune di Valdilana

Il “nastrino Covid” va agli agenti

Durante il periodo Covid gli agenti della polizia locale di Valdilana sono stati in prima linea per fronteggiare l’emergenza notificando atti e facendo rispettare le regole.

La Regione Piemonte ha istituito il riconoscimento “Nastrino Covid-19” per servizi di lungo impiego nell’ambito dell’emergenza epidemiologica. Con una delibera di giunta l’amministrazione del sindaco Mario Carli ha ribadito che i dipendenti comunali addetti al servizio di polizia locale sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla citata deliberazione per poter beneficiare del “Nastrino Covid-19”, come da riepilogo ore lavorate fornito da competente ufficio personale. Per questo il riconoscimento verrà assegnato al comandante Massimo Mornarini e agli agenti Giuseppe Marco Abagnale, Elena Gibin Linda Delpiano e Monica Sturaro.

Guardando i numeri nel 2021 gli agenti hanno distribuito 22mila euro di aiuti economici Covid (buoni spesa) per conto del Comune. Sono state dedicate 60 giornate per i controlli sul rispetto delle norme relative alla pandemia Covid come da ordinanze della questura di Biella. La polizia locale ha poi provveduto a notificare 1000 atti comprese le ordinanze di inizio o fine quarantena Covid richieste da Asl Biella.

A lato il sindaco Mario Carli con alcuni agenti della polizia municipale

