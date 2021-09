Valle d’Aosta impone Green pass per lo sci. Valsesia e Bielmonte in attesa. Gli operatori sperano che la futura stagione invernale possa essere aperta, contrariamente allo scorso anno.

Nella stagione invernale 2021-2022 in Valle d’Aosta si potrà sciare solamente se in possesso di Green pass. Lo ha annunciato l’altro giorno la Regione. «Gli operatori economici e istituzionali – si legge nel comunicato – sono fiduciosi di poter avviare una proficua stagione turistica invernale, nel segno della responsabilità e del rispetto delle regole. In questa prospettiva si considera il Green pass come lo strumento imprescindibile che sarà richiesto sia agli sciatori che ai lavoratori del “sistema sci”. Il certificato dovrà auspicabilmente consentire il superamento della logica del contingentamento nell’utilizzo degli impianti di risalita».

In Piemonte si attende

Non è ancora stata presa una decisione in Piemonte: in ogni caso molti operatori sperano venga adottato, se questo garantirà l’apertura degli impianti, dopo la stagione ferma dello scorso anno.