Valsesia Meteo: arriva vento fohen domani temperature oltre i 15 gradi. Arriva vento fohen: lunedì temperature oltre i 15 gradi. Continua l’inverno anomalo. Il termometro torna poi a scendere mercoledì.

Valsesia Meteo: arriva vento fohen domani temperature oltre i 15 gradi

I venti non saranno particolarmente forti, ma porteranno una temperatura primaverile in un inverno dove il gelo non si è quasi mai visto. E’ in previsione per domenica pomeriggio l’arrivo di venti fohen (favonio), che all’inizio della settimana prossima porterà in Piemonte temperature massime fino a 23 gradi nelle zone di pianura e bassa collina. Si tratterà quindi di un netto aumento delle temperature tra lunedì e le ore centrali di martedì. Tra mercoledì e giovedì, invece, le temperature torneranno a scendere.