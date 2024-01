Valsesiani e Vercellesi in cerca di fortuna con la Lotteria Italia: +40% di biglietti acquistati. In aumento anche la provincia di Biella, in calo quella di Novara.

Sono stati 431.450 i biglietti della Lotteria Italia 2023 venduti in Piemonte, in aumento dell’11,7 per cento rispetto alla passata edizione, quando ne furono acquistati 386.220.

I numeri nelle province e il boom di Vercelli

A livello provinciale, rileva Agipronews, Torino è leader con oltre la metà dei biglietti venduti: 247.700, per una crescita del 12,7 per cento. Alessandria si conferma sul secondo gradino del podio con 59.000 tagliandi (+14,8 per cento); al terzo posto Cuneo con 32.120 (+9,5 per cento). Il trend positivo coinvolge anche Asti (24.720, +15,8 per cento) e Biella (8.180. +13,9 per cento).

Ma sono Vercellese e Valsesia a mostrare l’impennata più significativa: +40,7 per cento con 21.700 biglietti.

Uniche due province in calo, Novara (28.380, -10,6 per cento) e Verbania (9.650, -4,5 per cento).

Quasi 7 milioni in Italia

A livello nazionale sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell’11 per cento rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi. L’incremento delle vendite conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

L’estrazione finale dei biglietti di Lotteria Italia 2023 avviene la notte dell’Epifania, oggi, durante il programma abbinato “Affari Tuoi” condotto da Amadeus. Il conduttore avrà il compito di annunciare i vincitori di prima, seconda e terza categoria dell’estrazione finale.