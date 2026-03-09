Valter Stragiotti nuovo presidente degli alpini della Valsesiana. Succede a Gianni Mora. Auguri di buon lavoro da parte dell’Unione montana.

Valter Stragiotti nuovo presidente degli alpini della Valsesiana

Da ieri, domenica 8 marzo, gli alpini della Sezione Ana Valsesiana hanno un nuovo presidente. Si tratta di Valter Stragiotti, varallese classe 1964, che succede a Gianni Mora, alla guida delle penne nere della zon dal marzo 2017. Stragiotti nell’ultimo mandato era vice presidente vicario.

Un passaggio di consegne importante per la sezione, da sempre molto attiva sul territorio e punto di riferimento per la comunità valsesiana. Da ricordare che alla Sezione fanno capo i vari gruppi della zona.

Il saluto dell’Unione montana

Il presidente dell’Unione montana Valsesia, Francesco Pietrasanta, insieme al vicepresidente Alberto Daffara, alla giunta e a tutto il consiglio dell’ente ha voluto esprimere un ringraziamento al presidente uscente e dare il benvenuto al nuovo presidente della sezione, sottolineando il ruolo delle penne nere nel contesto locale.

«Per la Valsesia, gli alpini sono un punto di riferimento, un simbolo, un modello di quella fraternità che ha sempre unito la gente di montagna – sottolineano Pietrasanta e Daffara –. Gli alpini sono sempre presenti quando il territorio chiama, con generosità e impegno. Ringraziamo il presidente uscente Gianni Mora per il lavoro fatto con dedizione e impegno negli anni in cui ha egregiamente guidato la sezione Valsesiana. Auguriamo a Valter Stragiotti – concludono – un mandato altrettanto intenso, nel nome della tradizione e della presenza. Buon lavoro, presidente».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook