Varallo dal sindaco 10 euro di buono per chi si vaccina

Varallo dal sindaco un aiuto per vaccinarsi: il primo cittadino prenota l’appuntamento, mette a disposizione una navetta gratis e regala di tasca proprio un buono da 10 euro da spendere nei negozi del paese.

Eraldo Botta, sindaco di Varallo, invita i suoi concittadini a vaccinarsi e intende agevolarli al massimo per farlo. «Vi ricordate soltanto un anno fa, quando tutti noi attendevamo con ansia che la scienza ci offrisse una via di uscita tramite il tanto sospirato vaccino? La scienza ha fatto il suo dovere ed è giunta ad offrirci una soluzione, forse non l’unica, ma la migliore che abbiamo. Ora tocca a noi!» osserva.

La via d’uscita

«Non credete anche voi sarebbe giusto sfruttare l’occasione? – chiede – Dobbiamo riprenderci il gusto del futuro, non possiamo tergiversare ancora, la via per uscire dalla pandemia ci è stata indicata e chi ha già deciso di percorrerla, pur rispettando ancora le regole di comportamento, sta affrontando il quotidiano con uno spirito diverso. Io ci credo e da tempo non perdo occasione per sottolineare l’importanza del vaccino».

Il buono

«Ecco perché ho pensato di rivolgermi a te, cittadino di Varallo, che ancora non ti sei vaccinato, qualunque età tu abbia dai 12 in su: tu mettici la decisione al resto ci penso io! Quando sarai dotato di green pass, ti offrirò di tasca mia un buono da 10 € da spendere nelle attività cittadine! Come fare? E’ semplicissimo. Manda il tuo nominativo con il codice fiscale e un recapito telefonico al mio numero 329 4357954 o alla mia mail sindaco@comune.varallo.vc.it , prenderò l’appuntamento per te, che in seguito ti verrà comunicato dai servizi dell’ASL e potrai utilizzare anche un servizio navetta gratis per raggiungere il luogo della vaccinazione».