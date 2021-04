Varallo festeggia nonna Emma che compie 101 anni

Varallo festeggia Emma Bosa: ha tagliato il traguardo dei 101 anni.

Compleanno invidiabile a Varallo: Emma Bosa lunedì 29 marzo ha spento 101 candeline. Si tratta del secondo compleanno della donna festeggiato dalla famiglia in videochiamata a causa della pandemia. Due traguardi speciali celebrati a casa alla presenza della figlia Gabriella e dei nipoti Sara e Jacopo De Dominici mentre l’altra figlia, Donatella con il marito e il figlio Riccardo che vivono in provincia di Treviso l’hanno salutata in videochiamata a loro si è unito nel pomeriggio, per questioni di fuso orario, anche il nipote Giuseppe che da alcuni anni vive nella città di New York. Una giornata speciale che tutti coloro che conoscono Emma hanno voluto celebrare con una telefonata o un messaggio. L’anziana è originaria del Veneto dove è nata ed è sempre vissuta fino a quattro anni fa quando ha raggiunto Varallo per vivere con la figlia.

Il lavoro

«Lunedì – commentano i quattro nipoti – abbiamo festeggiato una donna forte e determinata che nella vita è stata un’indefessa lavoratrice con un senso del dovere che ha sempre prevalso su tutto. Una nonna severa ma affettuosa e sempre molto attenta che ci ha spronati a dare il meglio di noi e a raggiungere i nostri obiettivi senza perderci d’animo. Insomma un esempio davvero positivo per le nostre vite».

Emma è nata ad Asolo, in provincia di Treviso, un bel borgo medievale dove ha trascorso l’infanzia con le sue quattro sorelle e un fratello tutti ormai defunti. Fin da giovanissima ha sempre lavorato, prima aiutando i genitori in casa accudendo gli animali per poi recarsi, dopo la guerra, in Svizzera dove ha prestato servizio in una famiglia e ha anche imparato il lavoro di pasticcera. Una volta tornata ad Asolo ha continuato il suo lavoro come commessa in una pasticceria e ha conosciuto il marito Annibale con il quale ha iniziato a lavorare per la contessa Marina Volpi all’interno della Villa Barbaro di Maser. Una tra le più famose ville costruite da Andrea Palladio e affrescata da Paolo Veronese. Qui Emma ha lavorato per quarant’anni come guardarobiera mentre il marito svolgeva la mansione di autista. L’esperienza di Emma nel occuparsi della gestione della biancheria ma anche di tessuti preziosi come antichi tendaggi o tovaglie della villa è stata molto utile anche ai nipoti ai quali ha sempre dispensato preziosi consigli.

In attesa del vaccino

«Si tratta certo di un bel traguardo – aggiungono i nipoti – soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria in cui tanti anziani sono stati colpiti dal Covid. Noi prestiamo tutte le attenzioni del caso per evitare rischi per nostra nonna intanto aspettiamo che venga vaccinata. Lei da circa un anno, a causa di una caduta e la rottura dell’anca, non cammina più e muoverla diventa molto difficoltoso quindi aspettiamo che vengano a casa perché riceva il vaccino».

Purtroppo Emma è affetta da demenza senile con momenti di lucidità da cui traspare tutto il suo carattere forte e autoritario, ma le sua condizioni fisiche nel complesso sono buone: cosa che le ha permesso di gustarsi appieno una bella fetta della sua torta.