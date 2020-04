Varallo festeggia nonna Emma: ha compiuto 100 anni. Eva Bosa (per tutti Emma) domenica ha festeggiato i 100 anni tra le montagne valsesiane. Una donna tutta d’un pezzo, determinata e con un forte senso del dovere: Eva nella sua vita ha sempre lavorato e anche dopo la pensione si è sempre tenuta molto occupata. Probabilmente è proprio questo il suo elisir di lunga vita.

Varallo festeggia nonna Emma: ha compiuto 100 anni

Originaria del Veneto, nata ad Asolo in provincia di Treviso in una famiglia molto numerosa, fin da piccola ha sempre lavorato, prima aiutando i genitori in casa, accudendo gli animali. Successivamente la vita l’ha portata in Svizzera dove ha prestato servizio in una famiglia dove ha anche imparato il lavoro di pasticcera. Una volta tornata a casa ha continuato il suo lavoro come commessa in una pasticceria e ha conosciuto il marito Annibale con il quale, dopo la guerra, ha iniziato a lavorare per i conti Volpi all’interno della Villa Barbaro di Maser. Lei ha lavorato per quarant’anni come guardarobiera mentre il marito era l’autista dei proprietari. Per tutto il tempo hanno vissuto nella dependance della villa assieme agli altri domestici, diventando testimoni di un mondo che ormai non esiste più. Fino ai novant’anni circa ha vissuto da sola nella sua casa a Maser, costruita con i sacrifici del lavoro, per poi trasferirsi a casa della figlia minore, Donatella, vicino a Castelfranco Veneto fino al momento in cui ha raggiunto l’altra figlia Gabriella a Varallo.

LEGGI ANCHE Quarona nonna Dorina festeggia i 100 anni

«Guai a chiamare nostra nonna con il nome di battesimo, Eva – raccontano i nipoti varallesi Sara e Jacopo De Dominici molto conosciuti in zona per essere i titolari dell’omonimo laboratorio di restauro, e i nipoti che abitano in Veneto Giuseppe e Riccardo -, lei si arrabbia tantissimo: vuole assolutamente essere chiamata Emma. Nostra nonna ha avuto una vita dura ma vissuta intensamente e sempre con positività e una fiducia incrollabile nel darsi da fare e compiere il proprio dovere. Una nonna sempre molto premurosa e generosa ma anche dura e inflessibile, che ha voluto trasmetterci i valori fondamentali nei quali crede e alla quale, per questo motivo, dobbiamo davvero tanto». Purtroppo il periodo attuale non le ha consentito di festeggiare questo importante traguardo riunendo fisicamente tutta la famiglia, ma domenica nel momento culminante, quello del soffio sulle candeline, erano presenti tutti i suoi quattro nipoti in videochiamata.