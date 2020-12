Varallo piange Giovanni Romano, lo storico che amava l’arte valsesiana. Docente universitario, ebbe modo di studiare da vicino i capolavori del Tanzio e di Gaudenzio Ferrari.

Anche la città di Varallo piange la scomparsa di Giovanni Romano, uno dei massimi storici dell’arte in Piemonte. Se n’è andato a 81 anni il giorno della vigilia di Natale. Dal 1987 era professore emerito di Storia dell’arte moderna all’Università, dedicandosi prima al medioevo e poi all’età moderna. Ed è stato tra i protagonisti della riscoperta dell’arte piemontese dagli anni Settanta fino alla fine degli anni Novanta.

Le numerose visite in Valsesia

Il professor Romano è venuto spesso a Varallo e in Valsesia per studiare l’arte di Gaudenzio Ferrari, Tanzio e altri celebri artisti. L’amministrazione di Varallo lo ricorda come un “grande amico della nostra città e della nostra Valsesia. Siamo felici di aver avuto l’opportunità di ascoltare le sue parole e la sua saggezza che divulgava sempre con gioia e ironia”.

