Varallo scopre l’archivio di Stefania Stefani Perrone, una vita per l’arte valsesiana

A Palazzo dei Musei a Varallo un omaggio a Stefania Stefani Perrone. Studio sull’archivio della professoressa.

Nuovo omaggio a Stefania Stefani Perrone, storica dell’arte varallese (ma di origini toscane, nacque a Pisa il 15 aprile 1928), scomparsa all’età di 90 anni nel luglio 2018.

Insegnò storia dell’arte nei licei milanesi e a Brera e nel 1964 si trasferì a Varallo, per approfondire alcune ricerche sul Sacro Monte per conto di Anna Maria Brizio e contemporaneamente insegnò storia dell’arte al liceo classico e poi materie letterarie alla scuola media.

Nel 1968 fu nominata direttore artistico della Pinacoteca di Varallo; successivamente, nel 1970 Ispettore onorario per le opere d’arte in Valsesia con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali per promozione della Soprintendenza ai Beni artistici e storici del Piemonte e, infine, nel 1972 direttore artistico del Sacro Monte di Varallo.

Una lunghissima carriera la sua, costellata di studi e pubblicazioni. E ora viene presentato il lavoro sull’archivio della professoressa, conservato all’Università degli studi di Milano. L’iniziativa si terrà venerdì 24 giugno, dalle 17.30 alle 19, a Varallo nel Salone dell’Incoraggiamento del Palazzo dei Musei.

I relatori del convegno

L’evento è organizzato dalla Cooperativa CAeB di Milano e dall’Università degli studi di Milano e patrocinato da numerosi enti, tra cui le due associazioni archivistiche regionali (Anai Lombardia e Anai Piemonte); la Società di Incoraggiamento allo studio del disegno e di Conservazione delle opere d’arte in Valsesia, ovviamente Palazzo dei Musei insieme al Comune di Varallo e anche alla biblioteca comunale di Varallo; l’Ente di gestione dei Sacri Monti; la Società valsesiana di cultura; il club Soroptmist Valsesia e il club Inner Wheel Valsesia.

All’evento parteciperanno, per saluti e relazioni: Mario Remogna; Paola Angeleri; Lorena Brustio; Nadia Salvagno; Donata Minonzio; Federica Pagnacco; ma anche Giorgio Perrone, il marito di Stefani, e il figlio Luca; Andrea Capelli e Gabriele Locatelli; Giovanni Agosti e Massimo Bonola, come moderatore.

In copertina Stefania Stefani Perrone.

