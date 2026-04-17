Variante di Serravalle, priorità per la Valsesia: il punto con l’assessore Gabusi. Il sindaco di Varallo chiede garanzie anche sulla funivia del Sacro Monte.

Variante di Serravalle, priorità per la Valsesia: il punto con l’assessore Gabusi

La tangenziale di Serravalle resta tra le opere considerate strategiche per il futuro della Valsesia. È questo uno dei temi centrali emersi durante la visita sul territorio dell’assessore regionale Marco Gabusi, che ieri, giovedì 16 aprile, ha incontrato amministratori locali e rappresentanti istituzionali per fare il punto su infrastrutture, trasporti e difesa del suolo.

A ribadire l’importanza della variante è stato il presidente dell’Unione montana Valsesia, Francesco Pietrasanta, che ha sottolineato come l’opera sia fondamentale per sostenere sviluppo economico e turismo. Sul tavolo anche il tema del trasporto pubblico regionale: l’assessore ha confermato l’intenzione di arrivare a una gara unica per individuare un solo gestore, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e superare le criticità attuali, mandando in archivio l’affidamento diretto ad Atap.

L’inaugurazione del ponte di Doccio

La giornata è iniziata con l’inaugurazione del ponte rinnovato in frazione Doccio a Quarona, cui è seguito l’incontro istituzionale a Villa Virginia, sede dell’Unione montana Valsesia, dove numerosi sindaci e amministratori hanno illustrato le principali esigenze del territorio. Tra i temi affrontati, l’accesso ai fondi regionali per la prevenzione dei rischi naturali e per il ripristino dei danni causati dall’alluvione dell’aprile 2025, oltre agli interventi già realizzati lungo il fiume Sesia per la messa in sicurezza degli abitati.

Non sono mancate le richieste per ulteriori interventi ritenuti urgenti, al momento esclusi dai 3 milioni di euro già stanziati dalla Regione per i comuni valsesiani colpiti dall’emergenza. Spazio anche alla pianificazione della protezione civile e ai progetti legati alla mobilità sostenibile, come le piste ciclabili che coinvolgono Borgosesia, Quarona e Varallo.

L’appello per la funivia del Sacro Monte

«All’assessore regionale – aggiunge il sindaco di Varallo, Pietro Bondetti – ho rinnovato la richiesta di sostegno alla Regione Piemonte per l’importante somma necessaria alla revisione obbligatoria della Funivia del Sacro Monte, patrimonio Unesco».

Presenti all’incontro anche il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti insieme alla collega Simona Paonessa.

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