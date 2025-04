Versa alcol nella stufa, pensionato investito dalla fiammata: è gravissimo. Un ultraottantenne è stato ricoverato d’urgenza al Cto.

Stava cercando di ravvivare il fuoco nella stufa di casa, e ha avuto la malaugurata idea di utilizzare un po’ di alcol come combustibile. Un pensionato ultraottantenne di Cerano, nel Novarese, è stato ricoverato d’urgenza al Cto di Torino dopo essere stato investito da un ritorno di fiamme.

La disgrazia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 aprile. Una giornata tutt’altro che primaverile, con una temperatura che invitava ad riscaldare la casa. E l’uomo, che era in casa con la moglie, ha voluto utilizzare la stufa per avere un po’ di tepore.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati poco dopo i sanitari del 118, che hanno riscontrato ustioni su tutto il corpo del pensionato. E’ quindi stato disposto il trasporto immediato al Centro traumatologico ortopedico di Torino, dove è arrivato al pronto soccorso con codice rosso. Pressoché illesa invece la moglie.

Sul posto anxche i vigili del fuoco e i carabinieri, per i rilievi di prassi.

