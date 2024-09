Usa l’alcol per incendiare le sterpaglie: grave in ospedale un uomo di Trivero. L’uomo è stato investito da un ritorno di fiamma che gli ha danneggiato le vie respiratorie.

E’ stato portato d’urgenza all’ospedale “Maggiore” di Novara un uomo che nella giornata di ieri, sabato s8 settembre, è stato investito da un ritorno di fiamma dopo aver gettato l’alcol tra le sterpaglie che voleva bruciare.

L’incidente è avvenuto a Trivero, località di Valdilana. L’uomo è residente in paese, e dopo aver raccolto foglie e rami nel proprio terreno aveva acceso un fuoco per bruciare le sterpaglie. Avrebbe però avuto la pessima idea di utilizzare della carta inzuppata nell’alcol per dare vigore al fuoco: ed è stato colpito da un ritorno di fiamma. Il fuoco ha attaccato i vestiti.

Inviato al pronto soccorso di Novara

E’ stato lui stesso a contattare i soccorritori: inizialmente la situazione non appariva nulla di preoccupante. Ma in realtà la fiammata gli aveva danneggiato in parte le vie respiratorie, per cui è stato deciso l’immediato trasporto al pronto soccorso di Novara. Al momento rimane in prognosi riservata proprio per la compromissione delle vie respiratorie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

