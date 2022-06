Veterinario valsesiano morto a 38 anni, il dolore degli amici emiliani. Travalica i confini provinciali e regionali il dolore per la morte a soli 38 anni, in un tragico incidente in moto, del giovane veterinario Gian Paolo Tonetti, avvenuto martedì scorso a Grignasco. Dopo il ricordo della Coldiretti Vercelli Biella, di cui Tonetti era presidente della sezione di Borgosesia, un commosso messaggio arriva anche dal Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna come riporta Prima Biella.

“E’ stata una giornata triste per tutti noi. Gianpaolo Tonetti, veterinario e tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte – CNSAS purtroppo ci ha lasciati in un incidente stradale. Gianpaolo, originario della Valsesia, si era trasferito per qualche tempo, per motivi di lavoro, sull’Appennino Parmense, partecipando attivamente alla vita della Stazione Monte Orsaro, aiutandoci in interventi ed esercitazioni. Ci stringiamo alla famiglia, agli amici, ai colleghi di lavoro e ai nostri colleghi soccorritori piemontesi. A tutti loro, un grande abbraccio”.

Tonetti, originario di Valduggia era attivo, oltre che nel Soccorso alpino piemontese, per la sua professione di veterinario sia in Valesia che nel Biellese, in Valsessera in particolare.