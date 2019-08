Wilmer Ronzani in lutto: se n’è andata la sua Patrizia. L’ex parlamentare valsesserino ha perso la sua compagna: era stata dirigente nella Regione Piemonte.

E’ morta Patrizia Vernoni, 65 anni, torinese, compagna dell’ex parlamentare biellese Wilmer Ronzani. Era in vacanza al mare quando ha avvertito alcuni dolori alla schiena e alle gambe. Gli esami del sangue hanno evidenziato la leucemia. Per lei non c’è stata nulla da fare: il male ha avuto il sopravvento in poche settimane. Era stata direttrice in Regione Piemonte nel settore del commercio . Il funerale si celebrerà domani, mercoledì 7 agosto, alle 15 al Cimitero Monumentale di Torino.

Il cordoglio della Valsessera

Politico di lunghissimo corso, Wilmer Ronzani è conosciutissimo e stimato con particolare affetto in Valsessera, sua terra d’origine. Da giovane lavorò alla Bozzalla e Lesna di Coggiola prima di intraprendere una carriera sindacale e soprattutto politica tra le file del Pci, sotto le cui insegne divenne deputato. Fu poi consigliere regionale, ed è tuttora uno dei personaggi politici più noti del Biellese e anche in Valsesia.