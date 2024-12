A Borgosesia carabinieri in pattuglia con le storiche divise sabaude. LE FOTO

A Borgosesia carabinieri in pattuglia con le storiche divise sabaude. Sabato pomeriggio impossibile non notare i due militari vestiti come nell’Ottocento.

Sabato pomeriggio una pattuglia di carabinieri ha percorso a piedi le strade del centro cittadino di Borgosesia. Impossibile non notarli perché erano in grande uniforme speciale con sciabola. Erano il maresciallo Traverso e il carabiniere Fuoco della Stazione di Borgosesia.

Si è trattato soprattutto di un omaggio alla storia dell’Arma, un ritorno alle divise dei Reali Carabinieri Sabaudi, un corpo nato nel 1814 a Torino per volontà del re Vittorio Emanuele Primo e che è stato il progenitore dell’attuale Arma dei Carabinieri. Sabato i due militari con la storica uniforme hanno percorso le strade del centro, addobbate per le feste di Natale. E non hanno disdegnato qualche bella foto.

