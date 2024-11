A Borgosesia l’addio a Battioni: per 60 anni titolare di un’officina di moto. Lavorava ad Aranco, nel 2011 gli venne assegnato dall’Ascom il premio “Sergio Canuto”.

L’altra mattina la comunità di frazione Aranco ha dato il suo ultimo saluto a Piero Luigi Battioni, morto a 88 anni dopo aver affrontato una malattia. Una persona conosciutissima in tutta Borgosesia e dintorni soprattutto per via della sua attività: per oltre mezzo secolo aveva infartti gestito un negozio-officina specializzato nella vendita e riparazione di cicli e motocicli ad Aranco.

Da giovanissimo aveva avuto modo di lavorare in un’attività della zona apprendendo i primi rudimenti della meccanica. Ed era stato nel 1958 che, insieme al papà, aveva deciso di rilevare un negozio di biciclette e moto, già abbastanza conosciuto.

Un lavoro fatto con passione

La dedizione con cui portava avanti il suo lavoro è sempre stata encomiabile. Sono stati innumerevoli i valsesiani che nel corso del tempo si sono rivolti a Battioni per comprare una due ruote oppure per le riparazioni alla bici. In una intervista che rilasciò nel 2011 a Notizia Oggi ricordò il primo articolo che vendette: «Era una bicicletta sportiva e costava trentamila lire. Questa cifra oggi può far sorridere, ma una volta era quasi un capitale. Se si considera che il valore medio di una bici era di circa 15-18mila lire, quella prima bici era di ottimo livello».

Con il passare del tempo, seppur le esigenze siano cambiate, l’esercizio commerciale di Aranco è rimasto un punto di riferimento per chi cercava bici robuste e motorini. Ancora oggi sono in molti a ricordare la sua capacità nel mettere in sesto nel giro di poco tempo un mezzo, scambiando qualche battuta con i clienti.

Il riconoscimento dell’Ascom

L’attaccamento verso il lavoro valse a Battioni anche un riconoscimento: nel 2011 ricevette il premio “Sergio Canuto”, assegnato dall’Ascom alle più longeve realtà commerciali della città. Con il passare del tempo, aveva trasmesso la sua passione ad un giovane appassionato di bici e motori, divenuto suo fidato collaboratore, Ruggero Lora Moretto, che ne ha portato avanti l’attività.

Battioni stava affrontando da qualche tempo una serie di gravi problemi di salute. Si è spento domenica scorsa.

